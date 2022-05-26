Терлюга про вихід у фінал ЧЄ-2022: «Зараз на нас дивиться весь світ»

Українка заявила, що всім нашим спортсменам необхідно показати силу нашої країни

Українська каратека Анжеліка Терлюга прокоментувала для прес-служби WKF свій вихід у фінал чемпіонату Європи-2022.



#QUOTE «Я дуже рада опинитися в фіналі, оскільки я не вигравала жодної медалі на чемпіонатах Європи або світу вже більше трьох років. Я робила це тільки в Прем'єр-лізі і на Олімпійських іграх. Але тепер я, нарешті, зробив це, і це робить мене дуже щасливою. Важка робота окупається.



Я відчувала себе добре протягом всього турніру і сьогодні здобула важливі перемоги. Тепер я готова битися зі своєю найскладнішою суперницею в фіналі (олімпійська чемпіонка з Болгарії Івет Горанова, - ред.). Я щаслива за всю виконану роботу заради того, щоб потрапити сюди.

Дуже щаслива бути в фіналі цього турніру, оскільки це моя перша медаль в цьому турнірі за три роки, а також через ситуацію в моїй країні. Для мене дуже багато значить.

Ми, спортсмени, можемо показати силу нашої країни, ми можемо дати їм надію на татамі. Ось чому це так важливо для мене і моєї країни. Зараз на нас дивиться весь світ».

Нагадаємо, раніше Терлюга стала переможницею етапу Premier League в Рабаті.