Терлюга: «Українці хочуть зберегти свою свободу та побудувати майбутнє без путіна та російських законів»

Віце-чемпіонка Олімпіади-2020 Анжеліка Терлюга в своєму Instagram розповіла усім небайдужим картину війни в Україні:



Мої дорогі друзі, нічого не йде на краще. россіяни все ще вбивають, щодня бомбардуються українські міста, деякі території України окуповані російськими солдатами, які намагаються нав’язати свої правила життя!!! російська пропаганда просто божевільна. Не можу слухати цю маячню і не можу уявити людей, які в це вірять.

Українці – мужні і продовжують боротися кожен день! Ми намагаємося зберегти нашу свободу і побудувати майбутнє без путіна та російських законів!!!!!

Дякую всім, хто підтримує Україну в цей важкий час!!! Ваші хороші слова та дії для нас дуже важливі!! Ми ніколи не забудемо про вашу допомогу!