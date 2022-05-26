Терлюга: «Українці хочуть зберегти свою свободу та побудувати майбутнє без путіна та російських законів»
Терлюга вийшла в фінал чемпіонату Європи-2022. Серьогіна та Талібів будут боротися за бронзу
Медальні сутички українських каратистів пройдуть 28 травня
15:49
Анжеліка Терлюга / Фото - wkf.netУкраїнські каратисти Анжеліка Терлюга (вага до 55 кг), Аніта Серьогіна (вага до 61 кг) і Різван Талібов (вага до 75 кг) вийшли в медальні сутички чемпіонату Європи, який напередодні стартував в Газіантепе (Туреччина).
Терлюга в фіналі зустрінеться зі своєю давньою суперницею, чемпіонкою Ігор в Токіо-2020 року, болгаркою Івет Горановою.
Серьогіна і Талібов вийдуть на татамі в поєдинках за бронзові медалі турніру.
Відзначимо, що сутички пройдуть в суботу 28 травня.
Раніше стало відомо, що Україна стане країною-господаркою чемпіонату Європи-2026.
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