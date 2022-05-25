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Україна прийме чемпіонат Європи-2026

Найкращі каратисти Старого світу виступатимуть на престижному турнірі у нашій країні
Карате
10:13
Україна прийме чемпіонат Європи-2026
Збірна України на чемпіонаті Європи-2022 / Фото: facebook.com/karate.ua

Україна стане країною-господаркою чемпіонату Європи-2026. Про це повідомляє Федерація карате України в своїх соцмережах.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 травня, розпочинається континентальна першість з карате, яка пройде в Газіантепі, Туреччина.

На останньому турнірі Premier League Анжеліка Терлюга виграла золото.

Олег Шумейко-молодший
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збірна України (карате)

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