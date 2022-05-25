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Україна прийме чемпіонат Європи-2026
Найкращі каратисти Старого світу виступатимуть на престижному турнірі у нашій країні
10:13
Збірна України на чемпіонаті Європи-2022 / Фото: facebook.com/karate.ua
Україна стане країною-господаркою чемпіонату Європи-2026. Про це повідомляє Федерація карате України в своїх соцмережах.
Нагадаємо, що сьогодні, 25 травня, розпочинається континентальна першість з карате, яка пройде в Газіантепі, Туреччина.
На останньому турнірі Premier League Анжеліка Терлюга виграла золото.
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