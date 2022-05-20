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Фінали турнірів PGL Major Antwerp та ESL One Stockholm Dota Major вже на цих вихідних! Заряджай на фінали Мейджорів!

Фінали одразу двох мейджорів з CS:GO та Dota 2 відбудуться у неділю 22 травня!
Кіберспорт
16:08
Фінали турнірів PGL Major Antwerp та ESL One Stockholm Dota Major вже на цих вихідних! Заряджай на фінали Мейджорів!

У Бельгії триває турнір з СS:GO PGL Major Antwerp 2022, де 24 команди розіграють 1млн.$! На думку кіберспортивних аналітиків українська команда NAVI має найвищі шанси на перемогу у Мейджорі. Гравець “Народжених перемогати” Валерій b1t Ваховських вже посів перше місце з персонального рейтингу серед учасників за результатами перших двох етапів турніру. Експерти прогнозують, що у фіналі турніру зустрінуться саме NAVI та команда Team Spirit, яка вже встигла здивувати вболівальників. Але СS:GO динамічна та непередбачувана гра, тому слідкуємо за турніром, чекаємо на оголошення команд, які дійдуть до фіналу, а власний прогноз на результати матчів плей-офф та на самого переможця PGL Major Antwerp можна зробити на платформі Parimatch

Одночасно у Стокгольмі проходить й ESL One Stockholm Dota Major 2022, на якому учасники розіграють 500 тис. $ та 530 DPC. Не обійшлось без несподіванок - чемпіони The International 10 команда Team Spirit поступилась beastcoast у першому раунді нижньої сітки плей-офф та покинула турнір. Враховуючи відсутність учасників з Китаю, які не змогли приїхати на турнір через жорсткий локдаун, а також численні заміни в командах, результат ESL One Stockholm Dota Major 2022 обіцяє бути непередбачуваним і можливо скоро ми будемо обговорювати нових зірок кіберспорту. Більш того, раніше кіберспортивні організації оголосили, що на кіберспорт у Східній Європі чекають сильні зміни одразу після Мейджорів.

Зробити власний прогноз на результати турнірів та додати драйву до перегляду можна на платформі Parimatch! Заряджай на фінали Мейджорів!

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Новини: Кіберспорт

Фінали турнірів PGL Major Antwerp та ESL One Stockholm Dota Major вже на цих вихідних! Заряджай на фінали Мейджорів!
Фінали турнірів PGL Major Antwerp та ESL One Stockholm Dota Major вже на цих вихідних! Заряджай на фінали Мейджорів!
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