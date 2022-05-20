Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:15
Ковбої холодних вод
16:55
Бокс. Чемпіонат світу. Жінки. Фінал. Стамбул

Тепер ти керуєш Bayraktar – перевір свою влучність у новій грі!

Безпілотний винищувач точно б'є по ворожих танках
Кіберспорт
15:50
Тепер ти керуєш Bayraktar – перевір свою влучність у новій грі!

У Parimatch Casino з'явилась нова гра – Bayraktar, у якій кожен бажаючий може спробувати себе у ролі оператора відомого винищувача. 

Візуально гра оформлена майже як реальна наземна станція управління безпілотним винищувачем Bayraktar, присутні навіть географічні координати для більш точного прицілювання. 

Основна мета Bayraktar – знайти якомога більше ворожої військової техніки та знищити її. Усього є 25 прихованих позицій і за деякими з них ховаються танки ворога (від 1-ї до 23 одиниць). Тепер Байрактаром керуєш ти, а з кожним влучним пострілом твій виграш збільшується! Вивести гроші та отримати виграш можна після кожного успішного виявлення та знищення ворожої техніки.

 Чи ти готовий керувати винищувачем? Твій заряджений на перемогу Bayraktar чекає за посиланням.

 

 

Рейтинг:
(Голосів: 0)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Кіберспорт

Фінали турнірів PGL Major Antwerp та ESL One Stockholm Dota Major вже на цих вихідних! Заряджай на фінали Мейджорів!
Фінали турнірів PGL Major Antwerp та ESL One Stockholm Dota Major вже на цих вихідних! Заряджай на фінали Мейджорів!
16:08
Тепер ти керуєш Bayraktar – перевір свою влучність у новій грі!
Тепер ти керуєш Bayraktar – перевір свою влучність у новій грі!
15:50
Футбольний симулятор FIFA змінить назву на EA Sports FC
Футбольний симулятор FIFA змінить назву на EA Sports FC
11 травня 11:35
Мають переїхати і перестати сплачувати податки в рф. Що буде з росіянами в складі NAVI?
Мають переїхати і перестати сплачувати податки в рф. Що буде з росіянами в складі NAVI?
06 травня 14:12
BLAST Premier: Spring Showdown 2022 – дивись україномовну трансляцію турніру з CS:GO!
BLAST Premier: Spring Showdown 2022 – дивись україномовну трансляцію турніру з CS:GO!
27 квітня 14:57
Підтримала росію і пішла слідом за кораблем! Капітан NAVI розлучився з дружиною
Підтримала росію і пішла слідом за кораблем! Капітан NAVI розлучився з дружиною
22 квітня 14:11
S1mple перерахував на допомогу Україні 1,5 млн грн
S1mple перерахував на допомогу Україні 1,5 млн грн
27 лютого 21:59
Valentines Combo від WEGAME 7.0
Valentines Combo від WEGAME 7.0 Новини партнера
10 лютого 16:36
Команда «Navi» завершила дебютний DPC-сезон на мінорній ноті
Команда «Navi» завершила дебютний DPC-сезон на мінорній ноті Новини партнера
28 січня 15:52
Всі новини

Популярні новини

Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Футбол Футбол в Європі
18 травня 19:59
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 травня 19:44
Вперше після Майка Тайсона. Усик став першим супертяжем в 21 столітті, який очолив P4P від The Ring
Вперше після Майка Тайсона. Усик став першим супертяжем в 21 столітті, який очолив P4P від The Ring
Бокс Професійний бокс
13 травня 09:05
2
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Бокс Професійний бокс
15 травня 09:05
Дружина Усика підтримала Одесу відвертим фото
Дружина Усика підтримала Одесу відвертим фото
Бокс Професійний бокс
13 травня 12:23
1
Болдирєв: «Навіть руські кажуть, що росії п*здець. У неї немає ні друзів, ні сусідів. Вони в крові і кістках»
Ексклюзив
Болдирєв: «Навіть руські кажуть, що росії п*здець. У неї немає ні друзів, ні сусідів. Вони в крові і кістках»
Інші
14 травня 10:08
Всі новини