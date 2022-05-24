«Вам не дадуть героя!» Тесть екс-гравця «Шахтаря» загинув на Донбасі
Чемпіон світу загинув в боях за Маріуполь
Боєць воював у складі полку «Азов»
22:44
24 травня стало відомо про смерть чемпіона світу з тайського боксу Олексія Яніна. Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України.
Боєць «Азова» загинув 7 квітня під час боїв за Маріуполь.
Янін після початку війни проходив строкову службу в ЗСУ, а потім перейшов в «Азов». У бійця залишилися дружина та син.
Нагадаємо, під час боїв з росіянами загинув відомий український боксер.