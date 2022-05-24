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Чемпіон світу загинув в боях за Маріуполь

Боєць воював у складі полку «Азов»
Кікбоксинг
22:44
Чемпіон світу загинув в боях за Маріуполь

24 травня стало відомо про смерть чемпіона світу з тайського боксу Олексія Яніна. Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України.

Боєць «Азова» загинув 7 квітня під час боїв за Маріуполь.

Янін після початку війни проходив строкову службу в ЗСУ, а потім перейшов в «Азов». У бійця залишилися дружина та син.

Нагадаємо, під час боїв з росіянами загинув відомий український боксер.

Карен Агабекян
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