Чемпіон світу загинув в боях за Маріуполь

Боєць воював у складі полку «Азов»

24 травня стало відомо про смерть чемпіона світу з тайського боксу Олексія Яніна. Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України.



Боєць «Азова» загинув 7 квітня під час боїв за Маріуполь.

Янін після початку війни проходив строкову службу в ЗСУ, а потім перейшов в «Азов». У бійця залишилися дружина та син.

Нагадаємо, під час боїв з росіянами загинув відомий український боксер.