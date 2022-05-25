Оверім про маленьких гонорарах в UFC: «Там хоча б платять своїм бійцям»
У Glory оголосили третій бій Харі – Оверім
Поки рахунок між кікбоксерами 1-1
25 травня 22:06
Найбільший європейський промоушен Glory оголосив про третій поєдинок Бадра Харі і Алістара Оверіма.
Бій відбудеться 8 жовтня в Арнемі (Нідерланди) на Glory Collision 4.
Ці бійці двічі билися в K-1 і тоді обмінялися перемогами. Якщо Харі продовжив виступати в кікбоксингу, то Оверім перейшов в MMA, де виступав до цього часу.
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