Українець Адамчук продав свій чемпіонський пояс Glory, щоб допомогти Україні

Топовий кікбоксер займається волонтерством

Колишній чемпіон Glory, українець Сергій Адамчук на аукціоні продав свій пояс. Про це в Instagram повідомив журналіст Олександр Орманжі.



Отриману суму за чемпіонський пояс Glory не називають, але відомо, що переможцем аукціону став громадянин Китаю.

За ці кошти Адамчук займається волонтерством для України.

Нагадаємо, раніше через обстріл в Чернігові загинув чемпіон України з кікбоксингу