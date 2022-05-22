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Андерсон Сілва познущався над своїм опонентом

Бразилець зміг відправити суперника на настил
ММА
10:12
Андерсон Сілва познущався над своїм опонентом

В ОАЕ 47-річний екс-чемпіон UFC в середній вазі Андерсон Сілва провів виставковий поєдинок з боксу проти іншого бійця MMA Бруно Мачадо.

Сілва з першого раунду дав зрозуміти, що попри 12 років різниці у віці, його руки істотно швидше ніж у опонента. Андерсон впевнено розбивав противника, але не намагався нокаутувати.

Лише в кінцівці бою Сілва збільшив темп і відправив Мачадо на настил. Оскільки поєдинок був виставковим, то переможець не був визначений.

Нагадаємо, в рамках цього шоу свій виставковий бій провів Флойд Мейвезер.

Карен Агабекян
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