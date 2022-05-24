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Долідзе зустрінеться з Докосом на турнірі UFC on ESPN 37

Екс-чемпіон WWFC не виходив до октагону з червня минулого року
ММА
20:16
Долідзе зустрінеться з Докосом на турнірі UFC on ESPN 37
Роман Долідзе / Фото - Twitter
Грузинський середньоваговик UFC Роман Долідзе (9-1) свій наступний поєдинок проведе 18 червня в Остіні (Техас, США) на турнірі UFC on ESPN 37.

Екс-чемпіон WWFC зустрінеться з американцем Кайлом Докосом (11-2). Про це повідомляє MMA Junkie.

Нагадаємо, що попередній поєдинок Долідзе відбувся в червні 2021 року, де він переміг одноголосним рішенням суддів Лореано Старополлі.

Що стосується Докоса, то він останній бій провів в лютому цього року і переміг там задушливим прийомом в першому раунді Джеймі Пікетта.
Володимир Кириченко
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