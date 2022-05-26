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Екс-чемпіон WWFC проведе поєдинок з Сакаї на турнірі UFC в США
Івент відбудеться 6 серпня
11:51
Сергій Співак / Фото - mmamania.comМолдавський важковаговик UFC Сергій Співак (14-3) проведе поєдинок проти бразильця Аугусто Сакаї (15-4 -1) на черговому турнірі UFC, який відбудеться 6 серпня в США. Про це повідомляє MMA Fight Universe.
Нагадаємо, що екс-чемпіон WWFC Співак свій крайній бій провів в березні цього року, де він здобув перемогу технічним нокаутом в першому раунді над американцем Грегом Харді.
Що стосується Сакаї, то його останній бій відбувся в грудні 2021 року і закінчився для нього поразкою від австралійця Тая Туіваси.
Раніше ще один екс-чемпіон WWFC грузинський середньоваговик Роман Долідзе повернеться в Октагон на турнірі UFC on ESPN 37.
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