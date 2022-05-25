Фергюсон: «Я хотів би отримати можливість зустрітися з Порье»

Ветеран UFC Тоні Фергюсон (25-7) заявив, що готовий в наступному бою розділити Октагон з колишнім претендентом на чемпіонський титул промоушена Дастіном Порье (28-7).

Фергюсона цитує портал mmajunkie.usatoday.com:

Як тільки я буду готовий, то дам про це знати UFC. Повірте, вони зі мною зв'яжуться ще раніше: «Гей, у нас є суперник для тебе, інших варіантів немає».