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Фергюсон: «Я хотів би отримати можливість зустрітися з Порье»

Американець заявив, що готовий в наступному бою розділити Октагон зі своїм співвітчизником
ММА
17:45
Фергюсон: «Я хотів би отримати можливість зустрітися з Порье»

Ветеран UFC Тоні Фергюсон (25-7) заявив, що готовий в наступному бою розділити Октагон з колишнім претендентом на чемпіонський титул промоушена Дастіном Порье (28-7).

Фергюсона цитує портал mmajunkie.usatoday.com:

«Я хотів би отримати можливість зустрітися з Дастіном Порье. Очевидно, він любить битися в стійці. Думаю, що наш поєдинок в стійці був би захоплюючим.

Як тільки я буду готовий, то дам про це знати UFC. Повірте, вони зі мною зв'яжуться ще раніше: «Гей, у нас є суперник для тебе, інших варіантів немає».

Тоні Фергюсон заявив, що має намір провести наступний поєдинок, як тільки буде готовий.

Рене Тер Велде
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Дастін Порье Тоні Фергюсон

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