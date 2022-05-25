Фергюсон: «Чендлер мене нокаутував, але я не хочу, щоб це коли-небудь повторилося»
Фергюсон: «Я хотів би отримати можливість зустрітися з Порье»
Американець заявив, що готовий в наступному бою розділити Октагон зі своїм співвітчизником
17:45
Ветеран UFC Тоні Фергюсон (25-7) заявив, що готовий в наступному бою розділити Октагон з колишнім претендентом на чемпіонський титул промоушена Дастіном Порье (28-7).
Фергюсона цитує портал mmajunkie.usatoday.com:
«Я хотів би отримати можливість зустрітися з Дастіном Порье. Очевидно, він любить битися в стійці. Думаю, що наш поєдинок в стійці був би захоплюючим.
Як тільки я буду готовий, то дам про це знати UFC. Повірте, вони зі мною зв'яжуться ще раніше: «Гей, у нас є суперник для тебе, інших варіантів немає».
Тоні Фергюсон заявив, що має намір провести наступний поєдинок, як тільки буде готовий.
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