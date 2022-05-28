Дейна Уайт заявив, що організує четвертий бій Фігейреду - Морено
Фігейреду може покинути найлегший дивізіон UFC через рішення промоушена
Бразилець не хоче продовжувати виступи в цій вазі
14:55
Дейвісон Фігейреду / Фото - TwitterЧемпіон найлегшого дивізіону UFC Дейвісон Фігейреду (21-2 -1) розлютився через рішення американської організації розіграти тимчасовий титул.
Цитує бразильця Ag.Fight.
«Я дуже розчарований. Зізнаюся, я всерйоз думаю про те, щоб покинути цю вагову категорію. Ми з Генрі Сехудо врятували цей дивізіон, і після цього кроку UFC я близький до того, щоб прийняти рішення. В цьому випадку я піднімуся в інший дивізіон».
Раніше Фігейреду дав зрозуміти, на яких умовах проведе четвертий поєдинок з мексиканцем Брендоном Морено (19-6 -2).
Нагадаємо, перший бій Морено – Фігейреду завершився нічиєю, у другому поєдинку переміг мексиканець задушливим прийомом. Третій поєдинок відбувся 22 січня на арені Honda Center в Анахаймі (штат Каліфорнія, США) в со-головній події турніру UFC 270. Бразилець виграв у свого візаві одноголосним рішенням суддів.
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