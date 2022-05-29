Макгрегор: «Як тільки, я відчую, що можу в повній мірі битися, то повернуся в найкоротші терміни»

Ірландець розповів, як проходить відновлення після травми

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор (22-6) розповів, як проходить відновлення після травми, а також коли повернеться в октагон.

Ірландця цитує портал SkySports:

«Моє тіло відчуває себе добре. Ми збираємося поступово збільшувати кількість тренувань. У найближчі дні у мене буде ще одне медичне обстеження, і думаю, після цього я вже буду вільний. Як тільки, я відчую, що можу в повній мірі битися і боротися, то повернуся в найкоротші терміни. Тренування з боксу і силові проходять добре. Я дуже радий, що скоро зможу повернутися».

конор Макгрегор побореться за пояс UFC.