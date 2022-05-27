Нік Діас: «Якщо я буду битися, то тільки за титул»

Ветеран змішаних єдиноборств Нік Діас повідомив, що не збирається завершувати кар'єру.

Діаса цитує портал bjpenn.com:

Просто потрібно пропустити все це. Мені не потрібно йти туди і підставлятися, комусь із молодих хлопців. Справа навіть не в результаті бою, просто такі поєдинки не мотивують мене. Мені вже 38 років.

Думаю, я поб'ю Усмана. Я був би радий, якщо він дасть мені шанс».