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Нік Діас: «Якщо я буду битися, то тільки за титул»

Американець повідомив, що не збирається завершувати кар'єру
ММА
20:30
Нік Діас: «Якщо я буду битися, то тільки за титул»

Ветеран змішаних єдиноборств Нік Діас повідомив, що не збирається завершувати кар'єру.

Діаса цитує портал bjpenn.com:

«Ми працюємо над моїм поверненням, яке, ймовірно відбудеться до кінця року. Якщо я буду битися, то тільки за титул. У UFC кажуть, щоб я провів купу поєдинків тощо. Але, знаєте що? Мені потрібна велика битва.

Просто потрібно пропустити все це. Мені не потрібно йти туди і підставлятися, комусь із молодих хлопців. Справа навіть не в результаті бою, просто такі поєдинки не мотивують мене. Мені вже 38 років.

Думаю, я поб'ю Усмана. Я був би радий, якщо він дасть мені шанс».

Президент UFC Дейна Уайт прокоментував бійцівську кар'єру Ніка Діаса.

Рене Тер Велде
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