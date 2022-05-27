Сехудо «Нік Діас повинен провести третій бій з Роббі Лоулером»
Нік Діас: «Якщо я буду битися, то тільки за титул»
Американець повідомив, що не збирається завершувати кар'єру
20:30
Ветеран змішаних єдиноборств Нік Діас повідомив, що не збирається завершувати кар'єру.
Діаса цитує портал bjpenn.com:
«Ми працюємо над моїм поверненням, яке, ймовірно відбудеться до кінця року. Якщо я буду битися, то тільки за титул. У UFC кажуть, щоб я провів купу поєдинків тощо. Але, знаєте що? Мені потрібна велика битва.
Просто потрібно пропустити все це. Мені не потрібно йти туди і підставлятися, комусь із молодих хлопців. Справа навіть не в результаті бою, просто такі поєдинки не мотивують мене. Мені вже 38 років.
Думаю, я поб'ю Усмана. Я був би радий, якщо він дасть мені шанс».
Президент UFC Дейна Уайт прокоментував бійцівську кар'єру Ніка Діаса.
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