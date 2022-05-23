Пенья знаходиться в очікуванні реваншу з Нуньєс
Офіційно. Реванш між Пеньєю та Нуньєс відбудеться на турнірі UFC 277
Перший поєдинок бійців завершився сенсацією<br>
08:54
Пенья та Нуньєс / Фото - mmamania.comЧемпіонка UFC у найлегшому дивізіоні американка Джуліанна Пенья (14-4) і екс-володарка цього титулу бразилійка Аманда Нуньєс (21-5) проведуть реванш 30 липня в Далласі (штат Техас, США) в головній події турніру UFC 277. Про це повідомляє mmafighting.com.
Перший поєдинок бійців відбувся 11 грудня минулого року на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі, штат Невада, США в со-головній події турніру UFC 269. Пенья шокувала весь світ, перемігши свою суперницю задушливим прийомом у 2-му раунді.
Нагадаємо, Нуньєс вважається найвеличнішою дівчиною-бійцем в історії ММА. Ця поразка стало для неї першою з вересня 2014 року.
Раніше повідомлялося, що дівчата стануть тренерами 30-го сезону шоу The Ultimate Fighter.
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