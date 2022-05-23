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Офіційно. Реванш між Пеньєю та Нуньєс відбудеться на турнірі UFC 277

Перший поєдинок бійців завершився сенсацією<br>
ММА
08:54
Офіційно. Реванш між Пеньєю та Нуньєс відбудеться на турнірі UFC 277
Пенья та Нуньєс / Фото - mmamania.com
Чемпіонка UFC у найлегшому дивізіоні американка Джуліанна Пенья (14-4) і екс-володарка цього титулу бразилійка Аманда Нуньєс (21-5) проведуть реванш 30 липня в Далласі (штат Техас, США) в головній події турніру UFC 277. Про це повідомляє mmafighting.com.

Перший поєдинок бійців відбувся 11 грудня минулого року на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі, штат Невада, США в со-головній події турніру UFC 269. Пенья шокувала весь світ, перемігши свою суперницю задушливим прийомом у 2-му раунді.

Нагадаємо, Нуньєс вважається найвеличнішою дівчиною-бійцем в історії ММА. Ця поразка стало для неї першою з вересня 2014 року. 

Раніше повідомлялося, що дівчата стануть тренерами 30-го сезону шоу The Ultimate Fighter.
Володимир Кириченко
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Джуліанна Пенья Аманда Нуньєс

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Новини: ММА

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Офіційно. Реванш між Пеньєю та Нуньєс відбудеться на турнірі UFC 277
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