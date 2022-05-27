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Олівейра: «Макгрегор завжди біг від мене, так як розумів, що могло з ним статися»

Бразилець піддав критиці іменитого ірландця
ММА
17:15
Олівейра: «Макгрегор завжди біг від мене, так як розумів, що могло з ним статися»

Колишній чемпіон UFC у легкій вазі Чарльз Олівейра (33-8) піддав критиці екс-власника титулу промоушена в двох вагових категоріях конора Макгрегора (22-6).

Бразильця цитує портал bjpenn.com:

«Я думаю, що коли у бійця серія з поразок, то він повинен ретельно підбирати собі наступного суперника. Я впевнений, протягом деякого часу Макгрегор обмірковував поєдинок зі мною і в кінцевому результаті зрозумів, що я є проблемою для всього дивізіону. Я проблема для нього. Думаю, ми вже давно отримали відповідь відносного нашого бою. Він завжди біг від мене, так як розумів, що могло з ним статися».

Чарльз Олівейра «задушив» Джастіна Гетжі (23-4).

Рене Тер Велде
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Чарльз Олівейра Конор Макгрегор

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