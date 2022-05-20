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Поєдинок Уіттакер – Ветторі може відбутися у вересні в Парижі

Спочатку цей мегафайт був запланований на турнірі UFC 275
ММА
10:27
Поєдинок Уіттакер – Ветторі може відбутися у вересні в Парижі
Уиттакер и Веттори / Фото - firstsportz
Австралійський екс-чемпіон UFC в середньому дивізіоні Роберт Уіттакер (23- 6) і італієць Марвін Ветторі (18-4-1) все ж планують провести очний поєдинок. 

Обидва бійці на своїх сторінках в Twitter заявили про готовність провести бій на турнірі UFC, який запланований на 3 вересня в Парижі (Франція).

Ветторі вже прокоментував можливість проведення даного поєдинку.

«Оскільки я не можу знайти собі суперника раніше, я буду битися з Уіттакером в Парижі. На цей раз тобі вже не вислизнути. Давайте зробимо це, я занадто довго чекав».


Нагадаємо, що спочатку цей бій був запланований на UFC 275, який відбудеться 11 червня, але в квітні Уіттакер заявив про те, що не зможе виступити через травму. 

Раніше Уіттакер зізнався, що до кінця року має намір отримати третій поєдинок з чинним володарем титулу промоушена в його дивізіоні новозеландцем Ісраелем Адесаньєю (22- 1).
Володимир Кириченко
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