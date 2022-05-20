Уіттакер: «Планують отримати третій поєдинок з Адесаньєю до кінця року»
Поєдинок Уіттакер – Ветторі може відбутися у вересні в Парижі
Спочатку цей мегафайт був запланований на турнірі UFC 275
10:27
Уиттакер и Веттори / Фото - firstsportzАвстралійський екс-чемпіон UFC в середньому дивізіоні Роберт Уіттакер (23- 6) і італієць Марвін Ветторі (18-4-1) все ж планують провести очний поєдинок.
Обидва бійці на своїх сторінках в Twitter заявили про готовність провести бій на турнірі UFC, який запланований на 3 вересня в Парижі (Франція).
Ветторі вже прокоментував можливість проведення даного поєдинку.
«Оскільки я не можу знайти собі суперника раніше, я буду битися з Уіттакером в Парижі. На цей раз тобі вже не вислизнути. Давайте зробимо це, я занадто довго чекав».
Нагадаємо, що спочатку цей бій був запланований на UFC 275, який відбудеться 11 червня, але в квітні Уіттакер заявив про те, що не зможе виступити через травму.
Раніше Уіттакер зізнався, що до кінця року має намір отримати третій поєдинок з чинним володарем титулу промоушена в його дивізіоні новозеландцем Ісраелем Адесаньєю (22- 1).
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