Результати турніру UFC Fight Night 206. Вієйра виграла у Холм, Перейра переміг Понзініббіо
Потєря дізнався нову дату дебюту в UFC
Суперник залишився тим, що і раніше
11:44
Український напівважковаговик Ігор Потєря(19- 2), як і планувалося, дебютує в UFC в бою проти румуна Ніколу Негумеряну (12 = 1).
Бій пройде 30 липня на UFC 277 в США.
Спочатку бій українця проти румуна повинен був пройти 5 березня, але Поттер знявся через травму акроміального суглоба.
Відзначимо, що в головній події турніру Джуліана Пенья буде битися проти Аманди Нуньєс.
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