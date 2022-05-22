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Потєря дізнався нову дату дебюту в UFC

Суперник залишився тим, що і раніше
ММА
11:44
Потєря дізнався нову дату дебюту в UFC

Український напівважковаговик Ігор Потєря(19- 2), як і планувалося, дебютує в UFC в бою проти румуна Ніколу Негумеряну (12 = 1).

Бій пройде 30 липня на UFC 277 в США.

Спочатку бій українця проти румуна повинен був пройти 5 березня, але Поттер знявся через травму акроміального суглоба.

Відзначимо, що в головній події турніру Джуліана Пенья буде битися проти Аманди Нуньєс.

Карен Агабекян
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Новини: ММА

Потєря дізнався нову дату дебюту в UFC
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