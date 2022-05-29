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Реванш з Флойдом? Макгрегор хоче знову повернутися в бокс

При цьому, Конор спочатку поб'ється в UFC
ММА
08:48
Реванш з Флойдом? Макгрегор хоче знову повернутися в бокс

Екс-чемпіон UFC в напівлегкій і легкій вазі ірландець конор Макгрегор заявив, що ще повернеться в професійний бокс. Слова «Ноторіуса» приводить портал SkySports.

«Бокс є моєю першою любов'ю в єдиноборствах. Останній раз в боксі я прекрасно провів час. Очевидно, що моє повернення буде в октагоні UFC, оскільки ця історія далека від завершення. Насправді вона тільки починається. Це тільки початок. Але я точно буду прикрашати ринг в майбутньому».

Зазначимо, що свій єдиний професійний боксерський поєдинок Макгрегор провів у серпні 2017 року, програвши технічним нокаутом у десятому раунді суперзірці боксу Флойду Мейвезеру-молодшому.

Нагадаємо, раніше чемпіон UFC у легкій вазі Чарльз Олівейра звинуватив Макгрегора в спробах уникнути поєдинку з ним.


Карен Агабекян
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