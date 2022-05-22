Результати турніру UFC Fight Night 206. Вієйра виграла у Холм, Перейра переміг Понзініббіо
У Лас-Вегасі, штат Невада, США пройшов турнір UFC Fight Night 206, в головній події якого екс-чемпіонка з США Холлі Холм програла бразилійці Кетлін Вієйра.
У другій події турніру бразильський напівсередньоваговик Мічел Перейра виграв у аргентинця Сантьяго Понзініббіо.
Найлегша вага, до 61 кг. Кетлін Вієйра (13-2) перемогла роздільним рішенням суддів Холлі Холм (14-6);
Напівсередня вага, до 77 кг. Мічел Перейра (28-11) переміг роздільним рішенням суддів Сантьяго Понзініббіо (25-6);
Середня вага, до 84 кг. Чіді Нджокуані (22-7) переміг нокаутом в першому раунді Душко Тодоровича (11-3);
Важка вага, до 120 кг. Жаілтон Алмейда (16-2) переміг задушливим прийомом в першому раунді Паркера Портера (12-7);
Найлегша вага, до 57 кг. Табата Річчі (7-1) перемогла одноголосним рішенням суддів Поліану Віану (12-5);
Середня вага, до 84 кг. Пак Джун Ен (14-5) переміг роздільним рішенням суддів Еріка Андерса (14-7);
Середня вага, до 84 кг. Джозеф Холмс (8-2) переміг задушливим прийомом в першому раунді Ален Амедовскі (8-3);
Легка вага, до 70 кг. Урош Медіч (8-1) переміг технічним нокаутом у другому раунді Омара Моралеса (11-3);
Найлегша вага, до 61 кг. Джонатан Мартінес (16-4) переміг одноголосним рішенням суддів Вінса Моралеса (11-6);
Полулегкій вага, до 66 кг. Чейз Хупер (11-2) переміг технічним нокаутом в третьому раунді Феліпе Колареса (10-4);Найлегша вага, до 57 кг. Сем Хьюз (7-4) переміг технічним нокаутом в третьому
раунді Еліса Ріда (5-2).
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