Саша, ти вата! Шлеменко підтримав війну в Україні під час зустрічі з трупами російських солдатів

Варто відзначити, що цей боєць ніколи не відрізнявся ні розумом, ні кмітливістю

У російському Омську колишній чемпіон Bellator Олександр Шлеменко з квітами зустрічав трупи убитих російських солдатів-окупантів, яких «зустріли з квітами» українські військові.

Шлеменко дав місцевим пропагандистам коментар, в якому підтримав війну в Україні. «Багато хто розуміє і шанують хлопців за те, що вони роблять для нас. На жаль, є смерті, але головне, щоб нічого з цього не пройшло безслідно». Нагадаємо, раніше посміховисько, в яке перетворився Шлеменко після війни в Україні, розкритикував Олександра Усика за фото з автоматом.



Карен Агабекян