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Саша, ти вата! Шлеменко підтримав війну в Україні під час зустрічі з трупами російських солдатів
Варто відзначити, що цей боєць ніколи не відрізнявся ні розумом, ні кмітливістю
11:04
У російському Омську колишній чемпіон Bellator Олександр Шлеменко з квітами зустрічав трупи убитих російських солдатів-окупантів, яких «зустріли з квітами» українські військові.
Шлеменко дав місцевим пропагандистам коментар, в якому підтримав війну в Україні.
«Багато хто розуміє і шанують хлопців за те, що вони роблять для нас. На жаль, є смерті, але головне, щоб нічого з цього не пройшло безслідно».
Нагадаємо, раніше посміховисько, в яке перетворився Шлеменко після війни в Україні, розкритикував Олександра Усика за фото з автоматом.
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