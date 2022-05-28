Волкановскі переміг «Корейського Зомбі» технічним нокаутом, Петро Ян програв рішенням Стерлінгу в реванші
Стерлінг: «Я думаю, що повернуся в октагон у вересні»
Американець розповів, коли має намір провести наступний бій
17:00
Чемпіон UFC у найлегшій вазі Алджамейн Стерлінг (21-3) розповів, коли має намір провести наступний бій.
Американця цитує ресурс sportskeeda.com:
«Я думаю, що повернуся в октагон в вересні. Такий план. Мій менеджер подзвонив мені і сказав, що в UFC хочуть знати, яка моя спільна ідея. Вони хочуть скласти графік з платними трансляціями на наступні кілька місяців. Мені дійсно цікаво подивитися розклад, тому що хочу знати, хто зі мною буде в одному карді».
Алджамейн Стерлінг переміг Петра Яна (16-3) роздільним рішенням суддів на турнірі UFC 273.
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