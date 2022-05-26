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Вердум в 44 роки оголосив про початок боксерської кар'єри

Фабрісіо більше не збирається виступати в MMA
ММА
09:56
Вердум в 44 роки оголосив про початок боксерської кар'єри

Екс-чемпіон UFC у важкій вазі бразилець Фабрісіо Вердум (24-9-1) заявив, що почав боксерську кар'єру і планує стати чемпіоном світу.

«Мені не подобається, коли говорять, що я завершив кар'єру або пішов у відставку. Нам, бійцям, дуже важко перестати займатися улюбленою справою. Тепер я повністю зосереджений на боксі.

Коли я вирішив стати чемпіоном з бразильського джиу-джитсу, то зробив це. Потім я поставив за мету завоювати чемпіонський пояс UFC, і я домігся цього. Але у мене немає чемпіонського титулу з боксу. Я був чемпіоном у всіх видах спорту, в яких змагався, крім боксу. Тому я хочу присвятити себе боксу на всі 100 %. Я хочу повісити ще один пояс на свою стіну».

Нагадаємо, на початку 2022-го року обговорювалося реванш Вердума з Федором Ємельяненко, якого він перемагав.


Карен Агабекян
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