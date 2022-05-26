Вердум в 44 роки оголосив про початок боксерської кар'єри

Екс-чемпіон UFC у важкій вазі бразилець Фабрісіо Вердум (24-9-1) заявив, що почав боксерську кар'єру і планує стати чемпіоном світу.



Коли я вирішив стати чемпіоном з бразильського джиу-джитсу, то зробив це. Потім я поставив за мету завоювати чемпіонський пояс UFC, і я домігся цього. Але у мене немає чемпіонського титулу з боксу. Я був чемпіоном у всіх видах спорту, в яких змагався, крім боксу. Тому я хочу присвятити себе боксу на всі 100 %. Я хочу повісити ще один пояс на свою стіну».