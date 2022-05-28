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Богдана Голуб завоювала перше в історії України золото на чемпіонаті Європи з джиу-джитсу
Українка виграла турнір в системі не-ваза
08:21
Богдана Голуб / Фото - FacebookУкраїнка Богдана Голуб виграла чемпіонат Європи-2022 по джиу-джитсу, який проходить в Нагарії (Ізраїль).
Голуб стала переможницею в системі не-ваза (вид боротьби джиу-джитсу, де основна увага приділяється переводу суперника у боротьбу в партер, а також технікам, що дозволяє швидко закінчити сутичку – прим.).
Відзначимо, що українка бореться у ваговій категорії до 63 кг.
Це золото чемпіонату Європи з джиу-джитсу стало першим в історії України.
Читайте ексклюзивне інтерв'ю Голуб для XSPORT.ua.
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