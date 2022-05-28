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Богдана Голуб завоювала перше в історії України золото на чемпіонаті Європи з джиу-джитсу

Українка виграла турнір в системі не-ваза
Інші
08:21
Богдана Голуб завоювала перше в історії України золото на чемпіонаті Європи з джиу-джитсу
Богдана Голуб / Фото - Facebook
Українка Богдана Голуб виграла чемпіонат Європи-2022 по джиу-джитсу, який проходить в Нагарії (Ізраїль).

Голуб стала переможницею в системі не-ваза (вид боротьби джиу-джитсу, де основна увага приділяється переводу суперника у боротьбу в партер, а також технікам, що дозволяє швидко закінчити сутичку – прим.).



Відзначимо, що українка бореться у ваговій категорії до 63 кг.

Це золото чемпіонату Європи з джиу-джитсу стало першим в історії України.

Читайте ексклюзивне інтерв'ю Голуб для XSPORT.ua.
Володимир Кириченко
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Богдана Голуб завоювала перше в історії України золото на чемпіонаті Європи з джиу-джитсу
Богдана Голуб завоювала перше в історії України золото на чемпіонаті Європи з джиу-джитсу
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