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Іван Чупринко – тріумфатор чемпіонату світу-2022 з пауерліфтингу

Український спортсмен увійшов в історію цього виду спорту<br>
Інші
18:11
Іван Чупринко – тріумфатор чемпіонату світу-2022 з пауерліфтингу
Іван Чупринко / Фото - Facebook
Українець Іван Чупринко завоював золото на чемпіонаті світу з пауерліфтингу в жимі лежачи. 

Змагання пройшли в місті Алмати (Казахстан). У ваговій категорії до 74 кілограмів уродженець Вінниці підняв 292,5 кілограма, отримавши звання абсолютного чемпіона світу. І це стало історичною перемогою, адже Іван виграв турнір у титулованого японця Даікі Кодами (282,5 кг).

Крім Чупринко, золоту медаль виграв харків'янин Олександр Чернишов. Серед ветеранів другої вікової групи, у ваговій категорії до 66 кг, спортсмен завоював звання чемпіона світу з результатом 160 кг. Про це повідомляє прес-служба Національної федерації пауерліфтингу України. 

У ваговій категорії до 47 кг друге місце зайняла Оксана Мотрунчик з результатом 100 кг. 

У вазі до 52 кг дворазовою чемпіонкою світу стала ще одна українка Оксана Ведмідь. Результат спортсменки – 135 кг. 

Бронзовою нагородою відзначилася Олена Борщівська. У ваговій категорії до 84 кг спортсменка підняла штангу вагою 112,5 кг.

У загальнокомандному заліку жіноча збірна України посіла третє місце.
Володимир Кириченко
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