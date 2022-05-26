Іван Чупринко – тріумфатор чемпіонату світу-2022 з пауерліфтингу

Український спортсмен увійшов в історію цього виду спорту<br>

Іван Чупринко / Фото - Facebook

Українецьзавоював золото на чемпіонаті світу з пауерліфтингу в жимі лежачи.Змагання пройшли в місті Алмати (Казахстан). У ваговій категорії до 74 кілограмів уродженець Вінниці підняв 292,5 кілограма, отримавши звання абсолютного чемпіона світу. І це стало історичною перемогою, адже Іван виграв турнір у титулованого японця(282,5 кг).Крім Чупринко, золоту медаль виграв харків'янин. Серед ветеранів другої вікової групи, у ваговій категорії до 66 кг, спортсмен завоював звання чемпіона світу з результатом 160 кг. Про це повідомляєНаціональної федерації пауерліфтингу України.У ваговій категорії до 47 кг друге місце зайнялаз результатом 100 кг.У вазі до 52 кг дворазовою чемпіонкою світу стала ще одна українка. Результат спортсменки – 135 кг.Бронзовою нагородою відзначилася. У ваговій категорії до 84 кг спортсменка підняла штангу вагою 112,5 кг.У загальнокомандному заліку жіноча збірна України посіла третє місце.