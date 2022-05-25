Кабмін дозволив виїзд спортсменів на змагання та підготовку

Кабінет міністрів України прийняв постанову зі змінами у правила перетину державного кордону для спортсменів.



Згідно з постановою №615, спортсмени, тренери можуть покинути Україну на строк до 30 діб для участі в міжнародних змаганнях та для підготовки до них.

Підтвердними документами, зазначеними в абзаці першому цього пункту, є рішення Мінмолодьспорту щодо включення до складу учасників спортивного заходу.

Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 30 календарних днів з дня перетину державного кордону, але не менше строку проведення заходу, визначеного в Єдиному календарному плані фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на відповідний рік. Строк перебування за кордоном може бути збільшений у разі, коли зазначені особи братимуть участь в іншому спортивному заході в іншій країні, визначеній Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на відповідний рік, який починається протягом 10 робочих днів з дня завершення попереднього спортивного заходу.

У разі непідтвердження мети поїздки уповноважені службові особи Держприкордонслужби відмовляють у перетинанні державного кордону».