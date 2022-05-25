Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:25
live
Волейбол. Золота Євроліга 2022. Чоловіки. Хорватія - Україна. Пряма трансляція
21:20
Змішані єдиноборства. Combate Global 5

Кабмін дозволив виїзд спортсменів на змагання та підготовку

Уряд прийняв поправки до закону Про правила перетину державного кордону
Інші
20:42
Кабмін дозволив виїзд спортсменів на змагання та підготовку

Кабінет міністрів України прийняв постанову зі змінами у правила перетину державного кордону для спортсменів.

Згідно з постановою №615, спортсмени, тренери можуть покинути Україну на строк до 30 діб для участі в міжнародних змаганнях та для підготовки до них.

«У разі введення в Україні воєнного стану пропуск спортсменів, які включені до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю; тренерів із складу національних збірних команд України, які забезпечують підготовку спортсменів, включених до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю; спортивних суддів та інших фахівців, що забезпечують, зокрема, організаційне, науково-методичне, медичне супроводження, антидопінговий контроль тощо підготовки спортсменів, які включені до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетину державного кордону України та наявності підтвердних документів щодо участі в офіційних міжнародних спортивних змаганнях та навчально-тренувальних зборах, що проводяться за кордоном.

Підтвердними документами, зазначеними в абзаці першому цього пункту, є рішення Мінмолодьспорту щодо включення до складу учасників спортивного заходу.

Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 30 календарних днів з дня перетину державного кордону, але не менше строку проведення заходу, визначеного в Єдиному календарному плані фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на відповідний рік. Строк перебування за кордоном може бути збільшений у разі, коли зазначені особи братимуть участь в іншому спортивному заході в іншій країні, визначеній Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на відповідний рік, який починається протягом 10 робочих днів з дня завершення попереднього спортивного заходу.

У разі непідтвердження мети поїздки уповноважені службові особи Держприкордонслужби відмовляють у перетинанні державного кордону».

Нагадаємо, нардеп Ольга Саладуха дорікнула МОК за небажання відсторонювати росіян.

Рейтинг:
(Голосів: 0)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Інші

Кабмін дозволив виїзд спортсменів на змагання та підготовку
Кабмін дозволив виїзд спортсменів на змагання та підготовку
20:42
Саладуха дорікнула МОКу: «Ми щодня платимо неймовірну високу ціну за свою свободу»
Саладуха дорікнула МОКу: «Ми щодня платимо неймовірну високу ціну за свою свободу»
19:58
Україна підтвердила евакуацію 264-х поранених військових з «Азовсталі»
Україна підтвердила евакуацію 264-х поранених військових з «Азовсталі»
17 травня 07:45
﻿У Маріуполі почали вивозити поранених українських військових з Азовсталі
﻿У Маріуполі почали вивозити поранених українських військових з Азовсталі
16 травня 22:27
﻿росіяни відреагували на перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні, приготувавши бомби для Азовсталі
﻿росіяни відреагували на перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні, приготувавши бомби для Азовсталі
15 травня 14:25
﻿Kalush Orchestra опублікували кліп на пісню Stefania
﻿Kalush Orchestra опублікували кліп на пісню Stefania
15 травня 11:58
Україна виграла Євробачення-2022. Kalush Orchestra попросив допомогти врятувати Маріуполь
Україна виграла Євробачення-2022. Kalush Orchestra попросив допомогти врятувати Маріуполь
15 травня 02:22
Болдирєв: «У нас такий розвиток пішов, що цей Мордор просто обісрався і вирішив все зупинити»
Ексклюзив
Болдирєв: «У нас такий розвиток пішов, що цей Мордор просто обісрався і вирішив все зупинити»
14 травня 11:11
Болдирєв: «Навіть руські кажуть, що росії п*здець. У неї немає ні друзів, ні сусідів. Вони в крові і кістках»
Ексклюзив
Болдирєв: «Навіть руські кажуть, що росії п*здець. У неї немає ні друзів, ні сусідів. Вони в крові і кістках»
14 травня 10:08
Всі новини

Популярні новини

Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Футбол Футбол в Європі
18 травня 19:59
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Футбол Прімера
23 травня 19:25
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Бокс Професійний бокс
20 травня 18:59
1
«Для чого з автоматом фотографувався?» Російський екс-чемпіон Bellator накинувся на Усика
«Для чого з автоматом фотографувався?» Російський екс-чемпіон Bellator накинувся на Усика
Бокс Професійний бокс
19 травня 21:05
5
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 травня 20:05
Леоненко: «Потрібно проводити УПЛ в Україні. Чого, тоді, не на Місяці зробити?»
Леоненко: «Потрібно проводити УПЛ в Україні. Чого, тоді, не на Місяці зробити?»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19 травня 20:24
Всі новини