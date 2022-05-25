Саладуха дорікнула МОКу: «Ми щодня платимо неймовірну високу ціну за свою свободу»
Народний депутат України Ольга Саладуха в Facebook прокоментувалагибель на Донбасі чемпіона світу з тайського боксу Олексія Яніна.
«На війні втрачаємо найкращих. У тому числі найкращих спортсменів, які були й могли б у майбутньому бути гордістю України.
Ще одна втрата – в Маріуполі загинув чемпіон України з кікбоксингу та чемпіон світу з бойових мистецтв муай-тай Олексій Янін. З 2014 року він захищав Україну, служив в складі «Азову» й потрапив в саме пекло боїв – Маріуполь.
Хочу, аби цю інформацію прочитали ті, хто досі вважає, що спорт поза політикою. Наприклад, керівники МОК.
Ми щодня платимо неймовірну високу ціну за свою свободу та свободу усього світу. І маємо повне моральне право вимагати виключення представників росії з усіх міжнародних спортивних організацій та заборони участі російських спортсменів в усіх спортивних змаганнях.
Немає ніякого спорту поза політикою. Це міф, що руйнується на наших очах. Є героїзм та воля до перемоги українських спортсменів, які взяли до рук зброю, щоб захистити право жити у вільній країні для себе і своїх дітей.
І найменше, що може зробити світова спортивна спільнота, – це проявити солідарність.
Говорити про непричетність спортсменів-росіян до злочинів своєї влади – цинізм, лицемірство або свідоме підігравання агресору».
Нагадаємо, раніше глава НОК України повідомив, яким шоком для всіх стало повномасштабного вторгнення росії в Україну.
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