ТАБЛЕТКИ пролонгатори ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ Реклама

Чоловіче здоров'я

За даними ВООЗ, 40 % чоловіків не можуть в достатній мірі контролювати процес сім'явиверження. Передчасним його називають, якщо статевий акт (ПА) триває менше двох хвилин. При цьому партнери не отримують належного задоволення від сполучення. Проблема не пов'язана з якими-небудь органічними порушеннями. Тому добре піддається корекції. Для терапії використовують пролонгатори - таблетки для чоловіків, здатні повернути контроль над тривалістю процесу.

ПОКАЗНИКИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

Питання використання таблеток- пролонгаторов для сексу приймається парою самостійно. Тут важливо орієнтуватися на задоволення партнерки. Навіть якщо за медичними мірками чоловік не страждає передчасної еякуляцією, але жінка не встигає досягти кульмінації, таблетки пролонгатори для чоловіків стануть відповідним рішенням.

Серед основних показань:

· Викид насіння після мінімальної стимуляції (відразу або перед введенням статевого органу в піхву).

· Менш ніж двохвилинна тривалість ПА на постійній основі.

· Відчуття незадоволеності у партнерів.

· Запалення простати і підвищена чутливість головки, що призводять до ранньої еякуляції.

Вдатися до таблеткам пролонгаторам для чоловіків можна також для підвищення впевненості в собі, щоб впоратися з суб'єктивним відчуттям короткого ПА.

Коли причина порушення в інфекційних і запальних захворюваннях одночасно з прийомом пролонгаторов обов'язково проходять лікування основного захворювання.

ЯК ДІЮТЬ ЗАСОБИ ВІД ПЕРЕДЧАСНОЇ ЕЯКУЛЯЦІЇ

Все пролонатогри для чоловіків ділять на дві основні групи за принципом дії.

· Перші спрямовані на зниження сприйнятливості головки дітородного органу чоловіки. Включають мазі і креми, які наносять перед поєднанням.

· Другі - знімають гіперзбудження нервової системи. Це нейролептики, транквілізатори, адреноблокатори ін.

Вибирають, орієнтуючись на зручність використання, достатній ефект для проведення повноцінного ПА і відсутність дискомфорту після прийому.

Серед пролонгаторов таблеток для чоловіків більше, ніж інших лікарських форм. Це пов'язано з тривалою дією і відсутністю попередньої підготовки, як у випадку зі спреями і кремами. Це важливо, якщо чоловік не хоче ставити партнерку до відома і повідомляти про свою проблему.

ЯКИЙ ПРОЛОНГАТОР ВИБРАТИ?

Лідером групи з безпеки і швидкодії є дапоксетін. Речовина практично не накопичується в організмі, що знижує ймовірність побічних ефектів від таблеток.

КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ (2 в 1), ПРОЛОНГАЦІЯ + ЕРЕКЦІЯ

Цінно наявність серед пролонгаторов, таблеток для чоловіків з подвійною дією (Cenforce-D, Super Vilitra, Super Vidalista і ін.) До їх складу входять речовини силденафілу, тадалафілу або варденафілу в доповненні з популярним дапоксетін. Вони одночасно зміцнюють ерекцію і продовжують статевий акт. Комбіновані засоби дозволяють чоловікові навіть з еректильною дисфункцією і хронічним простатитом вести повноцінне сексуальне життя.

ДЕ КУПИТИ ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ СТАТЕВОГО АКТУ

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ПРОТИПОКАЗАННЯ. ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ. ПЕРЕДОЗУВАННЯ

Щоб прийом проходив максимально комфортно важливо користуватися таблетками пролонгаторами для чоловіків слідуючи інструкції.

Протипоказання

Не варто приймати пролонгатори при вираженою серцевої недостатності, ішемії або наявності кардіостимулятора. Не можна поєднувати засоби від передчасної еякуляції з інгібіторами CYP3A4. Це протигрибкові таблетки і деякі гепатопротектори.

Побічні ефекти

Невелике число користувачів скаржаться на нудоту і запаморочення при прийомі таблеток. Вираженість побічних ефектів залежить від дози. Наприклад, при 30 мг Дапоксетін нездужання відчували всього лише до 5 % чоловіків. А при дозі в 60 мг - близько 10 %.

Передозування

При передозуванні таблеток можуть бути симптоми отруєння серотоніном: сонливість, змінюється порушенням, блювота, болі в животі, тахікардія. В цьому випадку пролонгатор скасовують, поки його надлишок не буде виведений з організму природним шляхом. В організмі речовина дапоксетіна діє до 5 годин.