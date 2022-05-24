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Збірна України з матч-покеру вирушає на Nations Cup 2021. Народжені в Україні – заряджені перемагати!

Спорт для всіх
Покер
14:58
Збірна України з матч-покеру вирушає на Nations Cup 2021. Народжені в Україні – заряджені перемагати!

З 23 по 27 травня у Північній Македонії Збірна України з матч-покеру захищатиме звання на Чемпіонаті Nations Cup 2021. 

Українська команда є дворазовим і чинним чемпіоном світу, а у її складі грають як досвідчені покеристи, так і перспективні дебютанти:

- чемпіон світу з матч-покеру, ранер-ап Main Event EPT Артем Кобилінський (капітан команди)

- чемпіонка світу з матч-покеру Ганна Мазно

- двократний чемпіон світу з матч-покеру, призер турнірів WSOP Володимир Дрокін

- стрімерка PokerMatch, переможниця багатьох онлайн-турнірів Іванна Соя

- володар трофеїв європейських та українських серій Василь Забродський

- успішні українські гравці Олександр Петрик та Ігор Котик

Президент IFMP Патрік Неллі зазначив: «Приємно бачити, як матч-покер сприймається масовою аудиторією. У нас є гравці різного віку, статі, фізичних можливостей і національностей, які змагаються один з одним на рівних умовах, що свідчить про абсолютну інклюзивність цього виду спорту. Nations Cup 2021 являє собою «спорт для всіх», у який може грати будь-хто, а цифровий спосіб означає, що й будь-де. Ми раді повернутися наживо в Македонію».

Із дня заснування команди її титульним спонсором є компанія PokerMatch. «Нас завжди об'єднував покер, а всіх чемпіонів – бажання перемогти. Тож нехай це єднання буде непорушним. Ми впевнені, що наша професійна команда достойно представить Україну на Кубку Націй. Наразі всі спортсмени виконують важливу соціальну місію, прославляючи країну на весь світ та розповідаючи про нелюдяну агресію з боку росії. Тому наснаги та вдачі нашим чемпіонам – у всьому іншому ми допоможемо!», – коментують у компанії PokerMatch.

Також вперше партнером збірної виступить і компанія Parimatch. Спільно з Всеукраїнською федерацією спортивного покеру компанія Parimatch підтримує українських покеристів на шляху до нових перемог! Народжені в Україні - заряджені перемагати! 

Віримо в перемогу та вболіваємо за Збірну України під час live-трансляцій Кубку Націй на каналах PokerMatch у Twitch та YouTube



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Новини: Покер

Збірна України з матч-покеру вирушає на Nations Cup 2021. Народжені в Україні – заряджені перемагати!
Збірна України з матч-покеру вирушає на Nations Cup 2021. Народжені в Україні – заряджені перемагати!
14:58
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