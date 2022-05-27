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Ірина Дерюгіна: «Наразі нам забезпечили усі умови. На всіх фронтах підтримали та допомогли»

Президент Федерації художньої гімнастики – про підготовку до змагань в умовах війни
Художня гімнастика
20:33
Ірина Дерюгіна: «Наразі нам забезпечили усі умови. На всіх фронтах підтримали та допомогли»
Ірина Дерюгіна / фото - actual.today

Президент Федерації художньої гімнастики України Ірина Дерюгіна розповіла преслужбі НОК України про складнощі тренувального процесу під час війни та найближчі плани українських художниць.

«Перший місяц війни ми провели не в Києві. Умови були жахливі. Ми втратили багато дітей. Команда, яка була до цього - просто роз'їхалась по домівках, їх на тренування не пустили батьки. Вони залишилися членами збірної, але сидять вдома  та набирають вагу. За цей час ми зібрали іншу команду. Я дуже задоволена нею, сподіваємось на них. Діти взагалі перший раз вийдуть на міжнародні змагання, ми їх обкатуємо. У нас чемпіонат світу в вересні, ліцензійний. Будемо готуватись.

Наразі нам забезпечили усі умови. На всіх фронтах підтримали та допомогли, зробили все, щоб ця молодь гідно представляла країну. Тому спочатку у нас буде Кубок світу, потім чемпіонат Європи - два старти поспіль, а далі подивимось».

Нагадаємо, що вже 3 червня в італійському Пезаро пройде наступний етап Кубку світу. На попередньому українка Вікторія Онупрієнко завоювала бронзу.

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