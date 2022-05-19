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Онопрієнко, Тур та ще 10 гімнасток виступлять на чемпіонаті Європи-2022

Оприлюднена заявка збірної України на континентальний форум
Художня гімнастика
14:29
Онопрієнко, Тур та ще 10 гімнасток виступлять на чемпіонаті Європи-2022
Вікторія Онопрієнко / Фото - Facebook
З 15 по 19 червня в Тель-Авіві (Ізраїль) пройде чемпіонат Європи-2022 з художньої гімнастики.

У заявку збірної України потрапило 12 спортсменок. Про це повідомляє European Gymnastics.

Вікторія Онопрієнко (4 види), Меланія Тур (обруч, м'яч, булави) і Поліна Каріка (стрічка) представлять національну команду в змаганнях серед дорослих.

Єлизавета Аззана, Діана Баєва, Дарина Дуда, Єлизавета Набивач, Карина Сидорак і Олександра Ющак увійшли до складу української команди в групових вправах.

Ума Шамілова (булави), Катерина Цьома (м'яч) і Таїсія Онофрійчук (обруч, стрічка) змагатимуться в турнірі серед юніорок.

Нагадаємо, в квітні Онопрієнко вперше в кар'єрі завоювала медаль на Кубку світу.
Володимир Кириченко
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Вікторія Онопрієнко

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