Онопрієнко: «Чемпіонат світу, ти став для мене викликом і ще більшим стимулом боротися»
Онопрієнко, Тур та ще 10 гімнасток виступлять на чемпіонаті Європи-2022
Оприлюднена заявка збірної України на континентальний форум
14:29
Вікторія Онопрієнко / Фото - FacebookЗ 15 по 19 червня в Тель-Авіві (Ізраїль) пройде чемпіонат Європи-2022 з художньої гімнастики.
У заявку збірної України потрапило 12 спортсменок. Про це повідомляє European Gymnastics.
Вікторія Онопрієнко (4 види), Меланія Тур (обруч, м'яч, булави) і Поліна Каріка (стрічка) представлять національну команду в змаганнях серед дорослих.
Єлизавета Аззана, Діана Баєва, Дарина Дуда, Єлизавета Набивач, Карина Сидорак і Олександра Ющак увійшли до складу української команди в групових вправах.
Ума Шамілова (булави), Катерина Цьома (м'яч) і Таїсія Онофрійчук (обруч, стрічка) змагатимуться в турнірі серед юніорок.
Нагадаємо, в квітні Онопрієнко вперше в кар'єрі завоювала медаль на Кубку світу.
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