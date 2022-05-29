Бабак виграла етап Кубка світу в Празі
Збірна України завоювала першу медаль на першому етапі Кубку світу
Жіноча парна четвірка фінішувала третьою
16:01
На етапі Кубку світу з академічного веслування в Белграді, Сербія, українські спортсмени завоювали першу нагороду.
Жіноча парна четвірка (Євгенія Довгодько, Наталія Довгодько, Дарина Верхогляд та Анастасія Коженкова) стала третьою в фінальному заїзді.
Кубок світу з академічного веслування. Жінки. Парна четвірка
1. Нідерланди – 6:29,76
2. Китай – 6:29,96
3. Україна – 6:31,09
Нагадаємо, що збірна України з веслування на байдарка та каное стала третьою в медальному заліку на дебютному етапі Кубку світу.
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