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Збірна України завоювала першу медаль на першому етапі Кубку світу

Жіноча парна четвірка фінішувала третьою
Академічне веслування
16:01
Збірна України завоювала першу медаль на першому етапі Кубку світу

На етапі Кубку світу з академічного веслування в Белграді, Сербія, українські спортсмени завоювали першу нагороду.

Жіноча парна четвірка (Євгенія Довгодько, Наталія Довгодько, Дарина Верхогляд та Анастасія Коженкова) стала третьою в фінальному заїзді.

Кубок світу з академічного веслування. Жінки. Парна четвірка

1. Нідерланди – 6:29,76

2. Китай – 6:29,96

3. Україна – 6:31,09

Нагадаємо, що збірна України з веслування на байдарка та каное стала третьою в медальному заліку на дебютному етапі Кубку світу.

Олег Шумейко-молодший
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збірна України з академічного веслування

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Новини: Академічне веслування

Збірна України завоювала першу медаль на першому етапі Кубку світу
Збірна України завоювала першу медаль на першому етапі Кубку світу
16:01
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