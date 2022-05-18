Олена Костевич: «Коли не було зв’язку з рідними, по фото в новинах дивилася, куда впала бомба»

Олімпійська чемпіонка Олена Костевич в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги!» розповіла, як вона зустріла повномасштабне вторгнення рф:



В мене одразу відмінилися всі змагання, багато людей написало у всіх месенджерах, ніхто не розумів, що відбувається в Україні. Якась «спецоперація», ніхто не знав, чи це насправді війна. Те що я бачила і відчувала, можливо, було у моїх постах в Facebook, було відчутно, що я одруза зрозуміла, що це війна. Це не просто штурм воєнних об’єктів, а це якесь горе…

Місто було повністю ізольоване тиждень. Багато людей туди прилетіло і люди дійсно виїжджали, з Чернігова більше 50 % людей виїхало. Там залишалися мої родичі – батько зі своєю сім’єю і моя свекруха. Моя друга тренер, жінка мого тренера зі своїм сином і невісткою теж там перебували. З початку воєнних дій і до кінця. Майже кожного дня я спілкувалася з усіма своїми друзями, родичами. Коли це було можливо, тому що зв’язок був не постійний. Десь тиждень було зовсім погано зі зв’язком. Якраз в той час, коли я була на чемпіонаті Європи (де вона завоювала золото!), взагалі не було зв’язку. Тож я тільки читала в новинах – де впала та чи інша бомба і по фото дивилася і намагалася зрозуміти, куди прилетіло.