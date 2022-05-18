Свекруха Олени Костевич померла через рашистів

Жінка не змогла витримати постійних бомбардувань

Олімпійська чемпіонка Олена Костевич в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги!» розповіла, що через окупацію та звірства рашистів у неї загинула свекруха:



Було дуже нервово. Необізнаність, не знаєш, що відбувається. Були зовсім інші думки, не про змагання це точно. Всі думки були тільки там, було таке напруження, що тиждень відходила. Коли почався зв’язок, коли зрозуміла, що все нібито гаразд з моїми рідними. Можу поділитися своїм горем. Моя свекруха не витримала. Вони перебувала там весь час. Думаю, що ці воєнні дії дуже вразили і вдарили по її здоров’ю і вона…

Після перемоги на чемпіонаті Європи Костевич зізналася, що у неї перед обличчям стояли картинки бойових дій.