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Світовий бокс. Тижневик

Романчук завоював срібло на дебютних змаганнях на відкритій воді

Українець виступив на двох дистанціях
Плавання
18:18
Романчук завоював срібло на дебютних змаганнях на відкритій воді

Дворазовий призер Олімпійських ігор Михайло Романчук провів дебютні змагання на відкритій воді.

Плавець, який концентрується на змаганнях в басейні, виступив на Відкритому чемпіонаті Іспанії, що проходив на озері Баньолес у Жироні.

Спочатку на дистанції 10 км Романчук фінішував п’ятим з відставанням від переможця німця Флоріана Велброка на 20,6 секунди.

Але потім українець посів друге місце на дистанції 5 км. Тепер він поступився Велброку 5,9 секунди.

В свою чергу дружина Романчука Марина Бех стала другою на етапі Діамантової ліги.

Сергій Лук'яненко
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Михайло Романчук

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Новини: Плавання

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