Романчук завоював срібло на дебютних змаганнях на відкритій воді

Українець виступив на двох дистанціях

Дворазовий призер Олімпійських ігор Михайло Романчук провів дебютні змагання на відкритій воді.

Плавець, який концентрується на змаганнях в басейні, виступив на Відкритому чемпіонаті Іспанії, що проходив на озері Баньолес у Жироні.

Спочатку на дистанції 10 км Романчук фінішував п’ятим з відставанням від переможця німця Флоріана Велброка на 20,6 секунди.

Але потім українець посів друге місце на дистанції 5 км. Тепер він поступився Велброку 5,9 секунди.