Український рекордсмен призначений членом комітету атлетів Європейської ліги плавання
Романчук завоював срібло на дебютних змаганнях на відкритій воді
Українець виступив на двох дистанціях
18:18
Дворазовий призер Олімпійських ігор Михайло Романчук провів дебютні змагання на відкритій воді.
Плавець, який концентрується на змаганнях в басейні, виступив на Відкритому чемпіонаті Іспанії, що проходив на озері Баньолес у Жироні.
Спочатку на дистанції 10 км Романчук фінішував п’ятим з відставанням від переможця німця Флоріана Велброка на 20,6 секунди.
Але потім українець посів друге місце на дистанції 5 км. Тепер він поступився Велброку 5,9 секунди.
В свою чергу дружина Романчука Марина Бех стала другою на етапі Діамантової ліги.
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