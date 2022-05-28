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19-річний Алькарас продовжує впевнений похід за дебютним титулом Roland Garros

На цей раз іспанець залишив за бортом турніру американця Корду
Теніс Grand Slam
08:53
19-річний Алькарас продовжує впевнений похід за дебютним титулом Roland Garros
Карлос Алькарас / Фото - ATP
Шоста ракетка світу, іспанський тенісист Карлос Алькарас без проблем переграв американця Себастьяна Корда в 1/16 фіналу Roland Garros – 6:4, 6:4, 6:2.

За 2 години 9 хвилин матчу 19-річний іспанець оформио чотири брейка, одного разу подав навиліт і допустив одну подвійну помилку. У свою чергу, 30-й номер рейтингу АТР Корда не реалізував жодного брейк-пойнта, виконав дев'ять ейсів і тричі помилився на подачі. 

Відзначимо, що це була третя офіційна зустріч тенісистів, раніше вони обмінялися перемогами.

В 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції Алькарас зустрінеться з росіянином Кареном Хачановим.

Раніше легендарний Рафаель Надаль без проблем переграв нідерландця Ботіка ван де Зандшульпа в третьому раунді Roland Garros (6:3, 6:2, 6:4).
Володимир Кириченко
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Теги

Карлос Алькарас Roland Garros Себастьян Корда

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