Алькарас після магії в Мадриді піднявся в топ-6, Сачко - кращий серед українців
19-річний Алькарас продовжує впевнений похід за дебютним титулом Roland Garros
На цей раз іспанець залишив за бортом турніру американця Корду
08:53
Карлос Алькарас / Фото - ATPШоста ракетка світу, іспанський тенісист Карлос Алькарас без проблем переграв американця Себастьяна Корда в 1/16 фіналу Roland Garros – 6:4, 6:4, 6:2.
За 2 години 9 хвилин матчу 19-річний іспанець оформио чотири брейка, одного разу подав навиліт і допустив одну подвійну помилку. У свою чергу, 30-й номер рейтингу АТР Корда не реалізував жодного брейк-пойнта, виконав дев'ять ейсів і тричі помилився на подачі.
Відзначимо, що це була третя офіційна зустріч тенісистів, раніше вони обмінялися перемогами.
В 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції Алькарас зустрінеться з росіянином Кареном Хачановим.
Раніше легендарний Рафаель Надаль без проблем переграв нідерландця Ботіка ван де Зандшульпа в третьому раунді Roland Garros (6:3, 6:2, 6:4).
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