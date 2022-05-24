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37-річний Тсонга завершив кар'єру після вильоту на старті Roland Garros

Француз у важкому протистоянні програв Рууду
Теніс Grand Slam
21:12
37-річний Тсонга завершив кар'єру після вильоту на старті Roland Garros
Жо-Вільфрід Тсонга / Фото - ATP
Французький тенісист Жо-Вільфрід Тсонга зіграв останній одиночний матч в кар'єрі. 

У першому раунді Roland Garros Тсонга програв восьмій ракетці світу Касперу Рууду з рахунком 7:6 (6), 6:7 (4), 2:6, 6:7 (0).

25 травня 37-річний француз в парі з Рішаром Гаске зустрінеться з Хольгером Руне і Франциско Кабралом.

Відзначимо, що Тсонга – екс-п'ята ракетка світу, переможець 18 турнірів ATP і фіналіст Australian Open 2008 року. У складі збірної Франції він вигравав срібло Олімпіади-2012 в парі і Кубок Девіса в 2017 році.

Нагадаємо, іспанець Рафаель Надаль став рекордсменом за кількістю виграних матчів на одному з турнірів Grand Slam.


Володимир Кириченко
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Жо-Вільфрід Тсонга Roland Garros

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