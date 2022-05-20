ATP і WTA позбавили Wimbledon очок через відсторонення росіян і білорусів

Однак організації підкреслюють, що засуджують війну в Україні

В ATP і WTA все ж прийняли рішенні позбавити Wimbledon рейтингових очок через відсторонення турніром російських і білоруських тенісистів.

ATP: «Можливість гравців будь-якої національності брати участь у турнірах на основі заслуг та без дискримінації має основне значення для нашого туру».

WTA: «WTA вважає, що окремих спортсменів, які займаються індивідуальним видом спорту, не слід карати або забороняти брати участь у змаганнях виключно через їх національність або рішення, прийняті урядами їхніх країн».

Тож на Wimbledon не розігруватимуться рейтингові очки. Однак на інших британських турнірах, як заявлялося раніше, вони все ж будуть – все через наявність альтернативних змагань на тих тижнях.

Також варто уточнити, що і ATP, і WTA наголошують на тому, що засуджують війну, котру розв’язала росія, нагадують, що тенісисти з росії і білорусі мають право виступати на змаганнях під їхньою егідою лише в якості нейтральних атлетів, що забрали свої турніри з росії і білорусі, а також зауважують, що гуманітарно і фінансово підтримують Україну.

Окрім цього, в організаціях уточнюють, що все ще відкриті до діалогу і готові змінити своє рішення, що Wimbledon змінить свою позицію. Відкритий чемпіонат Великої Британії пройде з 27 червня по 10 липня.

В інтерв'ю XSPORT Сергій Стаховський заявив, що є надії на відсторонення росіян і білорусів від змагань на US Open.