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Бадоса не без проблем вийшла в третій раунд Roland Garros

Іспанка продовжує боротьбу за титул Відкритого чемпіонату Франції<br> <br>
Теніс Grand Slam
14:47
Бадоса не без проблем вийшла в третій раунд Roland Garros
Паула Бадоса / Фото - tennisworldusa.org
Четверта ракетка світу іспанка Паула Бадоса переграла словенку Кайю Йуван у другому раунді Roland Garros – 7:5, 3:6, 6:2.

Матч тривав 2 години 19 хвилин. За цей час Бадоса оформила два ейса і шість брейків, а також п'ять разів помилилася на подачі. У свою чергу, 68-й номер рейтингу WTA Йуван допустила одну подвійну помилку, одного разу подала навиліт і конвертувала чотири брейк-пойнта. 

Відзначимо, що це була перша офіційна зустріч тенісисток.

У наступному колі турніру Бадоса зустрінеться з росіянкою Веронікою Кудерметовою.

Раніше Кароліна Плішкова у другому раунді Roland Garros несподівано програла 227-му номеру рейтингу WTA француженці Лолі Жанжан (2:6, 2:6).
Володимир Кириченко
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Roland Garros Паула Бадоса

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