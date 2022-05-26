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Бадоса не без проблем вийшла в третій раунд Roland Garros
Іспанка продовжує боротьбу за титул Відкритого чемпіонату Франції<br> <br>
14:47
Паула Бадоса / Фото - tennisworldusa.orgЧетверта ракетка світу іспанка Паула Бадоса переграла словенку Кайю Йуван у другому раунді Roland Garros – 7:5, 3:6, 6:2.
Матч тривав 2 години 19 хвилин. За цей час Бадоса оформила два ейса і шість брейків, а також п'ять разів помилилася на подачі. У свою чергу, 68-й номер рейтингу WTA Йуван допустила одну подвійну помилку, одного разу подала навиліт і конвертувала чотири брейк-пойнта.
Відзначимо, що це була перша офіційна зустріч тенісисток.
У наступному колі турніру Бадоса зустрінеться з росіянкою Веронікою Кудерметовою.
Раніше Кароліна Плішкова у другому раунді Roland Garros несподівано програла 227-му номеру рейтингу WTA француженці Лолі Жанжан (2:6, 2:6).
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