Чотири українки зіграють на Roland Garros в парному розряді

Сестри Кіченок, Костюк та Калініна представлять Україну в парах на ґрунтовому Шоломі

Марта Костюк / Фото: j48tennis.net

Чотири українки зіграють в основній сітці Roland Garros у парному розряді.



Людмила Кіченок з Оленою Остапенко зустрінеться з представницями Франції Еліксан Лешемією та Армоні Тан. Надія Кіченок з Ралукою Олару зіграє з швейцарським дуетом Вікторії Голубич та Жіль Тайхманн.

Марта Костюк з Оленою-Габрелою Рузе буде протистояти польці Магді Ліннет та американці Бернарді Пері. Друга ракетка України Ангеліна Калініна в парі з олімпійською чемпіонкою Беліндою Бенчич зіграє з іспано-чеським дуетом Альони Большової та Марі Боузкової.

Нагадаємо, що Калініна та Костюк також зіграють на ґрунтовому Шоломі у одиночному розряді.