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Чотири українки зіграють на Roland Garros в парному розряді

Сестри Кіченок, Костюк та Калініна представлять Україну в парах на ґрунтовому Шоломі
Теніс Grand Slam
16:51
Чотири українки зіграють на Roland Garros в парному розряді
Марта Костюк / Фото: j48tennis.net

Чотири українки зіграють в основній сітці Roland Garros у парному розряді.

Людмила Кіченок з Оленою Остапенко зустрінеться з представницями Франції Еліксан Лешемією та Армоні ТанНадія Кіченок з Ралукою Олару зіграє з швейцарським дуетом Вікторії Голубич та Жіль Тайхманн.

Марта Костюк з Оленою-Габрелою Рузе буде протистояти польці Магді Ліннет та американці Бернарді Пері. Друга ракетка України Ангеліна Калініна в парі з олімпійською чемпіонкою Беліндою Бенчич зіграє з іспано-чеським дуетом Альони Большової та Марі Боузкової.

Нагадаємо, що Калініна та Костюк також зіграють на ґрунтовому Шоломі у одиночному розряді.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Ангеліна Калініна Березня Костюк Людмила Кіченок Надія Кіченок

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