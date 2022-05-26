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Долгополов: «Ми не продамо росії нашу землю і людей, вибачте»

Екс-тринадцята ракетка світу – про передачу українських територій країні-агресору
Теніс ATP
12:26
Долгополов: «Ми не продамо росії нашу землю і людей, вибачте»
Олександр Долгополов / Фото - ВВС
Колишній український тенісист Олександр Долгополов в Twitter поділився думками про можливість передачі росії частини територій, щоб припинити військові дії.

«Тому наш президент сказав, що яка європейська країна запропонувала віддати частину нашої території росії, щоб припинити війну».


«Ми готові до цього тільки в тому випадку, якщо ці європейські країни віддадуть свої території росії, щоб зупинити війну. Ми не продамо нашу землю і людей, вибачте».


«Лазурний берег – відмінний варіант для них. Там повно росіян».


«(Виконання таких умов) – це просто відстрочка нової, ще більшої війни з захопленої території, вони не зупиняться. Вони повинні відійти, по крайней мере, назад до кордонів до 24 лютого, і після того, ми зможемо говорити».


Раніше Долгополов відреагував на рішення ATP і WTA позбавити Wimbledon-2022 рейтингових очок.
Володимир Кириченко
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