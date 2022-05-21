Долгополов: «росія ненавидить Україну практично в кожному аспекті»
Долгополов: «Wimbledon на правильній стороні, він збереже свою ідеальну репутацію»
Колишній тенісист – про позбавлення турніру Великого шолома рейтингових очок
11:56
Jлександр Долгополов / Фото - tennisworldusa.orgЕкс-тринадцята ракетка світу українець Олександр Долгополов в Twitter відреагував на рішення ATP і WTA позбавити Wimbledon-2022 рейтингових очок.
«Є причина, чому Wimbledon є, мабуть, найвідомішим тенісним змаганням. З окулярами або без них є речі набагато важливіші, ніж теніс».
«В ці важкі часи Wimbledon на правильній стороні, він збереже свою ідеальну репутацію. Що стосується інших, то це їх вибір».
Відзначимо, що на інших британських турнірах, як заявлялося раніше, рейтингові очки все ж будуть – все через наявність альтернативних змагань на минулих тижнях.
Напередодні українка Марта Костюк відреагувала на ідею колег по цеху позбавити Wimbledon-2022 рейтингових очок через відсторонення росіян та білорусів.
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