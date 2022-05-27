Джокович без проблем подолав друге коло Roland Garros
Джокович без особливих проблем вийшов до 1/16 фіналу Roland Garros
Легендарний серб продовжує свій шлях за черговим титулом
18:49
Новак Джокович / Фото - eurosport.comПерша ракетка світу, сербський тенісист Новак Джокович з рахунком 6:3, 6:3, 6:2 обіграв словенця Альяжа Бедене в третьому раунді Roland Garros.
За 1 годину 46 хвилин матчу Джокович оформив дев'ять ейсів, п'ять брейків і одну подвійну помилку. У свою чергу, 195-й номер рейтингу АТР чотири рази подав навиліт, що не конвертував єдиний брейк-пойнт і двічі помилився на подачі.
Тепер рахунок в особистих зустрічах тенісистів став 4:0 на користь Джоко.
В 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Франції Джокович зустрінеться з аргентинцем Дієго Шварцманом, який впевнено переграв болгарина Грігора Дімітрова (6:3, 6:1, 6:2).
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