«Українці можуть грати з росіянами в парах». Джокович незадоволений, що Wimbledon не розглянув інших варіантів, окрім відсторонення агресорів
Джокович без проблем подолав друге коло Roland Garros
Сербський тенісист в трьох сетах обіграв Алекса Молчана
21:30
Перша ракетка світу Новак Джокович у другому колі Roland Garros в трьох сетах обіграв тридцять восьмого номера світового рейтингу Алекса Молчана з рахунком 6: 2, 6: 3, 7: 6 (7: 4).
Зустріч тривала 2 години 18 хвилин. За цей час серб 10 разів подав навиліт, не допустив жодної подвійної помилки і реалізував чотири брейк-пойнта з восьми. На рахунку словака - чотири ейса, дві подвійні помилки і один реалізований брейк-пойнт з двох.
Новак Джокович незадоволений рішенням Wimbledon відсторонити росіян від турніру.
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