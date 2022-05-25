Джокович без проблем подолав друге коло Roland Garros

Сербський тенісист в трьох сетах обіграв Алекса Молчана

Перша ракетка світу Новак Джокович у другому колі Roland Garros в трьох сетах обіграв тридцять восьмого номера світового рейтингу Алекса Молчана з рахунком 6: 2, 6: 3, 7: 6 (7: 4).

Зустріч тривала 2 години 18 хвилин. За цей час серб 10 разів подав навиліт, не допустив жодної подвійної помилки і реалізував чотири брейк-пойнта з восьми. На рахунку словака - чотири ейса, дві подвійні помилки і один реалізований брейк-пойнт з двох.

Новак Джокович незадоволений рішенням Wimbledon відсторонити росіян від турніру.