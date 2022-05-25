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Енді Маррей: «Wimbledon ніколи не буде виставковим турніром»

Британець прокоментував статус Grand Slam
Теніс Grand Slam
16:00
Енді Маррей: «Wimbledon ніколи не буде виставковим турніром»

Колишня перша ракетка світу Енді Маррей прокоментував статус Grand Slam Wimbledon.

«Я уважно стежу за гольфом і поняття не маю, скільки рейтингових очок отримує чемпіон Masters. Ми з друзями обожнюємо футбол, і нас не хвилює, скільки очок команда отримує за перемогу на чемпіонаті світу. Але я можу точно сказати, хто виграв чемпіонат світу або Masters.

Думаю, більшість з тих, хто прийде на Центральний корт через кілька тижнів, не знає і не замислюється, скільки очок отримує гравець за перемогу в третьому колі Wimbledon. Але я гарантую, що вони запам'ятають чемпіона.

Wimbledon ніколи не буде виставковим турніром і ніколи не буде їм здаватися. Кінець».

Енді Маррей знявся з Grand Slam Roland Garros.

Рене Тер Велде
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Wimbledon Енді Маррей

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