Енді Маррей: «Wimbledon ніколи не буде виставковим турніром»

Колишня перша ракетка світу Енді Маррей прокоментував статус Grand Slam Wimbledon.

Думаю, більшість з тих, хто прийде на Центральний корт через кілька тижнів, не знає і не замислюється, скільки очок отримує гравець за перемогу в третьому колі Wimbledon. Але я гарантую, що вони запам'ятають чемпіона.

Wimbledon ніколи не буде виставковим турніром і ніколи не буде їм здаватися. Кінець».