Енді Маррей знявся з Roland Garros
Енді Маррей: «Wimbledon ніколи не буде виставковим турніром»
Британець прокоментував статус Grand Slam
16:00
Колишня перша ракетка світу Енді Маррей прокоментував статус Grand Slam Wimbledon.
«Я уважно стежу за гольфом і поняття не маю, скільки рейтингових очок отримує чемпіон Masters. Ми з друзями обожнюємо футбол, і нас не хвилює, скільки очок команда отримує за перемогу на чемпіонаті світу. Але я можу точно сказати, хто виграв чемпіонат світу або Masters.
Думаю, більшість з тих, хто прийде на Центральний корт через кілька тижнів, не знає і не замислюється, скільки очок отримує гравець за перемогу в третьому колі Wimbledon. Але я гарантую, що вони запам'ятають чемпіона.
Wimbledon ніколи не буде виставковим турніром і ніколи не буде їм здаватися. Кінець».
But I guarantee they will remember who wins. @ Wimbledon will never be an exhibition and will never feel like an exhibition. The end.- Andy Murray (@ andy_murray) May 25, 2022
Енді Маррей знявся з Grand Slam Roland Garros.
Коментарі 0