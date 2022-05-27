Калініна: «Будинок моїх батьків був трохи пошкоджений, будинок дядька – повністю зруйнований»

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Друга ракетка України Ангеліна Калініна розповіла, яку шкоду рашисти нанесли її сім’ї:



Будинок моїх батьків був трохи пошкоджений, а ось будинок мого дядька повністю зруйнований. Я не можу уявити, яке це. Моєму братові лише 18 років і те, що він зараз переживає, я навіть не хочу це пояснювати.