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Калініна: «Будинок моїх батьків був трохи пошкоджений, будинок дядька – повністю зруйнований»

Ангеліна розповіла, наскільки важко переживати сьогоднішні події в Україні
Теніс WTA
11:40
Калініна: «Будинок моїх батьків був трохи пошкоджений, будинок дядька – повністю зруйнований»
Фото: Getty Images

Друга ракетка України Ангеліна Калініна розповіла, яку шкоду рашисти нанесли її сім’ї:

Я поїхала, як і всі розсудливі люди. Тепер я просто їжджу з готелю до готелю, з турніру на турнір. Це жахливе почуття. У мене немає постійної бази. Раніше я жила і тренувалася в Києві. Кожні два-три тижні я їздила туди і проводила пару тижнів, коли була така можливість, тепер ми просто стрибаємо з однієї країни до іншої і це просто жахливо.

Будинок моїх батьків був трохи пошкоджений, а ось будинок мого дядька повністю зруйнований. Я не можу уявити, яке це. Моєму братові лише 18 років і те, що він зараз переживає, я навіть не хочу це пояснювати.

Нагадаємо, що з наступного тижня Ангеліна стане кращою тенісисткою України в рейтингу WTA.


Джерело: btu.org.ua Олег Шумейко-молодший
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Теги

Ангеліна Калініна війна

Коментарі 1

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27 травня 2022р. 12:10
дядька зруйнований?
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