Калініна програла в першому колі парного Roland Garros
Калініна: «Будинок моїх батьків був трохи пошкоджений, будинок дядька – повністю зруйнований»
Ангеліна розповіла, наскільки важко переживати сьогоднішні події в Україні
Фото: Getty Images
Друга ракетка України Ангеліна Калініна розповіла, яку шкоду рашисти нанесли її сім’ї:
Я поїхала, як і всі розсудливі люди. Тепер я просто їжджу з готелю до готелю, з турніру на турнір. Це жахливе почуття. У мене немає постійної бази. Раніше я жила і тренувалася в Києві. Кожні два-три тижні я їздила туди і проводила пару тижнів, коли була така можливість, тепер ми просто стрибаємо з однієї країни до іншої і це просто жахливо.
Будинок моїх батьків був трохи пошкоджений, а ось будинок мого дядька повністю зруйнований. Я не можу уявити, яке це. Моєму братові лише 18 років і те, що він зараз переживає, я навіть не хочу це пояснювати.
Нагадаємо, що з наступного тижня Ангеліна стане кращою тенісисткою України в рейтингу WTA.
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