Калініна після Roland Garros стане першою ракеткою України. Світоліна була на вершині 10 років
Калініна була близька до дива в матчі з Пєгулою, проте не змогла вийти в третій раунд Roland Garros
Українка залишилася за бортом Відкритого чемпіонату Франції<br>
15:05
Ангеліна Калініна / Фото - Facebook36-я ракетка світу, українська тенісистка Ангеліна Калініна не змогла обіграти грізну американку Джесіку Пєгулу у другому раунді Roland Garros 6:1, 5:7, 6:4.
За 2 години 28 хвилин матчу Калініна двічі подала навиліт, п'ять разів взяла чужу подачу і чотири рази помилилася на своїй. У свою чергу, 11-й номер рейтингу WTA Пегула записала в свій актив п'ять ейсів, сім брейків і чотири подвійні помилки.
Рахунок в особистих зустрічах тенісисток став 3:2 на користь Пєгули
Відзначимо, що в другому сеті Пєгула вела 5:1 і упустила три матчболу на подачі. В результаті американці вдалося завершити гру з восьмої спроби. У третьому раунді вона зустрінеться зі словенкою Тамарою Зіданшек.
Раніше стало відомо, що Калініна після завершення Roland Garros стане першою ракеткою України.
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