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Волейбол. Золота Євроліга 2022

Калініна була близька до дива в матчі з Пєгулою, проте не змогла вийти в третій раунд Roland Garros

Українка залишилася за бортом Відкритого чемпіонату Франції<br>
Теніс Grand Slam
15:05
Калініна була близька до дива в матчі з Пєгулою, проте не змогла вийти в третій раунд Roland Garros
Ангеліна Калініна / Фото - Facebook
36-я ракетка світу, українська тенісистка Ангеліна Калініна не змогла обіграти грізну американку Джесіку Пєгулу у другому раунді Roland Garros 6:1, 5:7, 6:4.

За 2 години 28 хвилин матчу Калініна двічі подала навиліт, п'ять разів взяла чужу подачу і чотири рази помилилася на своїй. У свою чергу, 11-й номер рейтингу WTA Пегула записала в свій актив п'ять ейсів, сім брейків і чотири подвійні помилки. 

Рахунок в особистих зустрічах тенісисток став 3:2 на користь Пєгули

Відзначимо, що в другому сеті Пєгула вела 5:1 і упустила три матчболу на подачі. В результаті американці вдалося завершити гру з восьмої спроби. У третьому раунді вона зустрінеться зі словенкою Тамарою Зіданшек.

Раніше стало відомо, що Калініна після завершення Roland Garros стане першою ракеткою України.
Володимир Кириченко
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Ангеліна Калініна Roland Garros

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