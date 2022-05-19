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Калініна, Костюк і Ястремська дізналися суперниць на старті Roland Garros
Також до основної сітки може вийти Леся Цуренко
21:25
Ангеліна Калініна / Фото: j48tennis.net
Відбулося жеребкування матчів основної сітки Roland Garros.
Друга ракетка України Ангеліна Калініна (WTA, 36) зустрінеться з кваліфаєркою. Марта Костюк (WTA, 59) зіграє з Майяр Шеріф (WTA, 50). Даяна Ястремська (WTA, 80) проведе матч з Елісон Ріск (WTA, 42), якій вона нещодавно поступилася в рамках Кубку Біллі Джин Кінг.
Також в основну сітку може пробитися Леся Цуренко, яка завтра, 20 травня, зіграє в фіналі кваліфікації.
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