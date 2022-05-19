Калініна, Костюк і Ястремська дізналися суперниць на старті Roland Garros

Також до основної сітки може вийти Леся Цуренко

Ангеліна Калініна / Фото: j48tennis.net

Відбулося жеребкування матчів основної сітки Roland Garros.



Друга ракетка України Ангеліна Калініна (WTA, 36) зустрінеться з кваліфаєркою. Марта Костюк (WTA, 59) зіграє з Майяр Шеріф (WTA, 50). Даяна Ястремська (WTA, 80) проведе матч з Елісон Ріск (WTA, 42), якій вона нещодавно поступилася в рамках Кубку Біллі Джин Кінг.

Також в основну сітку може пробитися Леся Цуренко, яка завтра, 20 травня, зіграє в фіналі кваліфікації.