Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:30
live
Інформаційний марафон
20:25
Бокс. Чемпіонат світу. Жінки. Півфінал. Стамбул

Калініна, Костюк і Ястремська дізналися суперниць на старті Roland Garros

Також до основної сітки може вийти Леся Цуренко
Теніс Grand Slam
21:25
Калініна, Костюк і Ястремська дізналися суперниць на старті Roland Garros
Ангеліна Калініна / Фото: j48tennis.net

Відбулося жеребкування матчів основної сітки Roland Garros.

Друга ракетка України Ангеліна Калініна (WTA, 36) зустрінеться з кваліфаєркою. Марта Костюк (WTA, 59) зіграє з Майяр Шеріф (WTA, 50). Даяна Ястремська (WTA, 80) проведе матч з Елісон Ріск (WTA, 42), якій вона нещодавно поступилася в рамках Кубку Біллі Джин Кінг.

Також в основну сітку може пробитися Леся Цуренко, яка завтра, 20 травня, зіграє в фіналі кваліфікації.

Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Ангеліна Калініна Березня Костюк Даяна Ястремская

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Ястремська: «Якщо російські тенісисти глухі до страждань українського народу, то повинні за це заплатити»
Ястремська: «Якщо російські тенісисти глухі до страждань українського народу, то повинні за це заплатити»
Теніс WTA
11:24
Костюк з перемоги стартувала в парному розряді турніру в Страсбурзі
Костюк з перемоги стартувала в парному розряді турніру в Страсбурзі
Теніс WTA
17 травня 22:40
Костюк поступилася Плішковій в першому колі турніру в Страсбурзі
Костюк поступилася Плішковій в першому колі турніру в Страсбурзі
Теніс WTA
16 травня 18:58
Світоліна вперше з 2014 вилетіла з топ-30, Жабер дебютує у топ-6
Світоліна вперше з 2014 вилетіла з топ-30, Жабер дебютує у топ-6
Теніс WTA
16 травня 12:43
Костюк порадувала фанатів красивим знімком
Костюк порадувала фанатів красивим знімком
Теніс WTA
16 травня 11:11
Ястремська у відвертому вбранні відзначила день народження
Ястремська у відвертому вбранні відзначила день народження
Теніс WTA
16 травня 10:29

Новини: Теніс

Калініна, Костюк і Ястремська дізналися суперниць на старті Roland Garros
Калініна, Костюк і Ястремська дізналися суперниць на старті Roland Garros
Grand Slam
21:25
«Точка неповернення вже пройдена». Сергій Стаховський поставив хрест на зраднику України Тимощуку
Ексклюзив
«Точка неповернення вже пройдена». Сергій Стаховський поставив хрест на зраднику України Тимощуку
19:49
Сергій Стаховський: «Після початку війни здивував Ломаченко»
Ексклюзив
Сергій Стаховський: «Після початку війни здивував Ломаченко»
ATP
18:13
Цуренко прокоментувала вихід в фінал кваліфікації Roland Garros
Цуренко прокоментувала вихід в фінал кваліфікації Roland Garros
Grand Slam
16:57
Сергій Стаховський: «Я сподівався, що в росії є якісь агенти розвідки, які відслідковують готовність українців. Мабуть, в рф нічого нормально не працює»
Ексклюзив Сергій Стаховський: «Я сподівався, що в росії є якісь агенти розвідки, які відслідковують готовність українців. Мабуть, в рф нічого нормально не працює»
ATP
15:54
Сергій Стаховський: «Немає в росії адекватних людей, які готові за свою позицію щось зробити. Вони або вбиті, або сидять»
Ексклюзив
Сергій Стаховський: «Немає в росії адекватних людей, які готові за свою позицію щось зробити. Вони або вбиті, або сидять»
ATP
13:57
Ястремська: «Якщо російські тенісисти глухі до страждань українського народу, то повинні за це заплатити»
Ястремська: «Якщо російські тенісисти глухі до страждань українського народу, то повинні за це заплатити»
WTA
11:24
Марченко програв у чвертьфіналі челленджеру в Казахстані
Марченко програв у чвертьфіналі челленджеру в Казахстані
ATP
10:59
Кіченок в парі з Олару програли в другому колі турніру в Страсбурзі
Кіченок в парі з Олару програли в другому колі турніру в Страсбурзі
WTA
18 травня 21:45
Всі новини

Популярні новини

Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думають, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думають, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Бокс Професійний бокс
12 травня 20:17
8
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Футбол Футбол в Європі
18 травня 19:59
Вперше після Майка Тайсона. Усик став першим супертяжем в 21 столітті, який очолив P4P від The Ring
Вперше після Майка Тайсона. Усик став першим супертяжем в 21 столітті, який очолив P4P від The Ring
Бокс Професійний бокс
13 травня 09:05
2
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 травня 19:44
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Бокс Професійний бокс
15 травня 09:05
Дружина Усика підтримала Одесу відвертим фото
Дружина Усика підтримала Одесу відвертим фото
Бокс Професійний бокс
13 травня 12:23
Всі новини